- Det giver nogle helt nye muligheder for at studere ulvens adfærd. Vi kan studere i detaljer, hvor den opholder sig, hvornår den er aktiv, og hvor den færdes. Det giver en ny indsigt i dyrets biologi, siger Peter Sunde.

Der er tale om en ung hanulv, som blev fanget og bedøvet kort før midnat den 6. december. Herefter fik den et halsbånd med en gps-sender på, og efterfølgende blev den sluppet fri i den vestjyske natur igen.

- Det er noget, vi har forberedt i mange år.

- Vi har forsøgt at fange ulve siden 2018. At det ikke lykkedes dengang, skyldes, at vi ikke kunne bruge de samme metoder, som vi bruger nu. Derudover var der ikke så mange ulve som i dag, siger Peter Sunde.