Elkedel tilbagekaldes: Alvorlig risiko for at bryde i brand

En elkedel af mærket Epiq, der er blevet solgt i Bilka, Føtex og Netto fra maj 2021 til august 2022, tilbagekaldes.

Det skyldes, at produktet på grund af en produktionsfejl har en alvorlig risiko for at bryde i brand og give elektrisk stød.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen på Twitter.

Tilbagekaldelsen gælder produkter med to forskellige EAN-numre. Det ene er 5713359105535, og det andet er 57133510278735.