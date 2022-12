Kraftig menstruation er mulig bivirkning efter coronavaccination

De to er de mest udbredte vacciner mod covid-19 herhjemme.

- Sammen med lægemiddelmyndigheder i resten af EU har Lægemiddelstyrelsen løbende bidraget til PRAC’s vurdering, og derfor er det tilfredsstillende, at PRAC nu er nået frem til en konklusion, siger Line Michan, chef for Lægemiddelstyrelsens enhed for lægemiddelovervågning, til styrelsens hjemmeside.

Risikoen for kraftige blødninger opvejes ifølge enhedschefen af fordelene.

- Allervigtigst er det dog, at fordelene ved covid-19-vaccinerne fortsat langt overstiger risikoen for alvorlige eller varige bivirkninger for både kvinder og mænd, siger Line Michan.