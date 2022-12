Soldat idømt fire års fængsel for at tage granater med hjem

Den 32-årige havde to brisantgranater, fire håndgranater, fire tændsatser/detonatorer til håndgranater og 500 gram formbart sprængstof.

Ifølge anklageren har det betydning, at den 32-årige også havde detonatorer.

- Så er der risiko for, at det kunne gå af utilsigtet, siger Christina Barnow.

- Hvis en detonator bliver klemt, risikerer den at detonere, og den tager det andet med. Hvis det brænder, detonerer en detonator også. En håndgranat, der bare brænder, detonerer ikke.

I sagen er det en skærpende omstændighed, at han har besiddet sprængstofferne på et sted, hvor mennesker færdes eller opholder sig.

Ifølge anklageren forklarede den 32-årige, at han havde glemt at få det afleveret efter en skydeperiode og ikke syntes, at han kunne komme af med det.