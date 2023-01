03/01/2023 KL. 05:00

Lave ansøgertal får et af politiaftalens store mål til at vakle

For få elever søger ind på politiskolen, og samtidig forlader flere betjente end beregnet politiet. Den politiske plan om at nå 11.700 blå uniformer i 2023 er ifølge Politiforbundet ikke længere realistisk, og i stedet taler man om en ond spiral. Rigspolitiet erkender, at tidsplanen kan blive forsinket, men afviser, at politiets opgaver bliver påvirket.