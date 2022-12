18/12/2022 KL. 07:00

På flugt fra u-lykken midt i livet

Om lidt rammer jeg mit 47'ende år – jeg ankommer dermed til de år i livet, hvor jeg ifølge statistikken er mindst lykkelig. Samtidig fortæller bedsteforældregenerationen mig, at jeg skal huske at nyde livet lige nu, hvor børnene bor hjemme og har brug for mig. Der er noget, der ikke stemmer. Kan det lade sig gøre at undslippe u-lykken midt i livet?