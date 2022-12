Byret opretholder arrestordre mod Sanjay Shah

Sanjay Shahs advokater vil indbringe kendelsen om fængsling og arrestordren til landsretten.

Det var i et retsmøde i Retten i Glostrup 15. november, at forsvarerne og anklagerne kom med argumenter for og imod at ophæve den fortsatte fængsling in absentia.

Retsmødet var omfattet af et midlertidigt referatforbud, men det har byretten tirsdag eftermiddag ophævet.

Derfor kan det nu fortælles, at forsvarer Mikael Skjødt på det retsmøde sagde, at han mener, at Sanjay Shah sidder fængslet under så dårlige forhold i Dubai, at det er en overtrædelse af menneskerettighederne.

Sanjay Shah må sove og sidde på gulvet og dele celle med fem andre. Han sidder med stofmisbrugere og en drabsmistænkt, lød oplysningerne, der stammer fra Sanjay Shahs hustru og er videregivet til Shahs danske forsvarere.