Fiskere efterlyser national plan mod sulten fugl

Til trods for, at der fiskes mindre end tidligere både erhvervsmæssigt og rekreativt, lyder det fra fiskerne i et fælles opråb.

Derudover er bestandene af snæbel, stalling, bækørred og havørred under pres, fordi skarverne går på jagt efter føde i deres vandmiljøer.

- Vi er blevet enige med sportsfiskerne om, at det er et problem, som man er nødt til at tage hånd om, siger Svend-Erik Andersen.

At skarvernes indtag af fisk har gjort et væsentligt indhug i flere arters bestande fremgår også af data fra DTU Aqua, der forsker i økosystemernes udvikling i hav og ferskvand.

- Det er mere kritisk nu, end det har været tidligere. Vi bliver for eksempel ved med at se, at de små fisk i de kystnære farvande fra Lillebælt og Storebælt og helt over til Østersøen og Bornholm forsvinder.