It-fejl i autoværn skyld i bilist i modkørende trafik på Storebælt

Han forklarer, at fejlen kun involverede en bilist.

Storebæltsbroen har et mobilt autoværn, som hurtigt kan sende trafikken over i den modsatte vejbane, når der er vejarbejde eller lignende. Men autoværnet åbnede sig ved en fejl onsdag eftermiddag.

En bilist nåede ikke at stoppe, før han blev dirigeret over i modsatte vejbane af det mobile autoværn.

Dermed havde bilisten pludselig modkørende, som måtte køre med op til 110 kilometer i timen, i samme vejbane som sig selv.

Sund & Bælts foreløbige undersøgelser peger på, at hændelsen skyldes en fejl i et SRO-anlæg, som er et anlæg for styring, regulering og overvågning.