Mor dømt og udvist for at tilbageholde datter i Pakistan

Efterfølgende fik pigen flere frihedsgrader, men hun har ifølge retten været forhindret i at tage hjem.

- For (stedfaren, red.) har vi lagt til grund, at han må have været vidende om, at det her foregik, siger dommeren.

Retten har desuden hæftet sig ved, at teenagedatteren først kom hjem i 2020, da hun fik hjælp fra den danske ambassade.

På grund af tilbageholdelsen af datteren i Pakistan er moren også dømt efter en paragraf om genopdragelsesrejse.

Moren forsøgte desuden at tvangsgifte datteren til et familiemedlem i Pakistan, da var pigen 15 år. Retten har lagt vægt på, at moren sagde, at ”kvinderne i deres familie kun forlod huset som brude eller som lig”.

Stedfaren er derimod frifundet for det forhold.

Både moren og stedfaren nægter sig skyldige. De skal nu sammen med deres advokater overveje, om de vil anke.

Retssagen begyndte i juni. Moren har siddet varetægtsfængslet siden juli 2021 og skal fortsat sidde fængslet, mens stedfaren blev løsladt i august i år.