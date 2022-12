Mor dømt og udvist for at tilbageholde datter i Pakistan

En enig domsmandsret har fundet det bevist, at moren over en længere periode har udsat datteren for vold, sådan at der er tale om mishandling.

Stedfaren har ifølge retten derimod ikke kendt til alt volden og er kun skyldig i vold i enkelte tilfælde.

Datteren blev også gennem længere tid tilbageholdt i Pakistan. Det var moren, der i februar 2017 rejste med datteren til Pakistan, mens stedfaren var i landet flere gange.

Fra omkring april 2017 og et år frem blev pigen låst inde i forskellige huse uden adgang til telefon eller internet.

Efterfølgende fik pigen flere frihedsgrader, men hun har ifølge retten været forhindret i at tage hjem.

- For (stedfaren, red.) har vi lagt til grund, at han må have været vidende om, at det her foregik, siger dommeren.