Sigtet for Field's-skyderi bliver frivilligt bag tremmer

Uden protester eller retsmøde er en 22-årig mand gået med til at blive bag lås og slå de kommende to uger.

Manden, der er sigtet for at have dræbt tre mennesker og såret syv andre med skud i storcentret Field’s på Amager den 3. juli i år, er gået med til en såkaldt frivillig forlængelse.

Det betyder, at varetægtsfængslingen af ham er blevet forlænget, uden at en dommer har truffet beslutningen torsdag, hvor fristen ellers udløb.