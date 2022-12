Findsen selv antydede i en nylig udgivet bog om forløbet, at hjemsendelsen af ham var politisk motiveret.

I et møde med Trine Bramsen skulle hun ifølge ham have sagt, at hun godt vidste, at han ikke havde gjort noget galt, men at hun stadig var nødt til ”at kunne tælle til 90”. Det er et udtryk, som typisk bruges om at kunne samle et flertal i Folketinget bag sig.

Sagen har siden fået utrolig meget omtale. Under valgkampen samledes der sig et flertal for at iværksætte en uafhængig undersøgelse af sagen.