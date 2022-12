05/12/2022 KL. 05:00

Mette Frederiksen vil være »børnenes statsminister«: Nu retter en særlig gruppe eksperter massiv kritik

Tidligere medlemmer af regeringens Børnerådet siger, at rådet er sat uden for indflydelse, og at taberne er landets børn. Interne dokumenter viser, at S-minister Astrid Krag ville have mulighed for egenrådigt at udpege fremtidige medlemmer.