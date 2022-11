35-årig mand dømt for voldtægt af sovende teenagepige på hotel

Anklageren oplyser, at både omstændighederne, pigens alder og aldersforskellen mellem de to har spillet ind i rettens vurdering.

Normalstraffen for en voldtægt er et år og to måneders fængsel.

- Det er ikke en tilfældig mand, hun vælger at gå med op på et hotelværelse. Der ligger et tillidsforhold i det her, siger Majbrit Bak.

- Fordi forurettede er helt alene og påvirket, så vil de tage sig af hende, så hun ikke skal være alene ude i byen, og det er det, retten ligger vægt på.

- Hun går jo med op, fordi hun tror, at hun skal sove, siger anklageren, der er tilfreds med dommen.

Dommen blev dog anket på stedet af manden med påstand om frifindelse. Det betyder, at sagen skal behandles i landsretten. Manden har nægtet sig skyldig.