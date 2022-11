Thulesen Dahl afviser: Intet EU-seminar i 2015

Han fortæller, at planen til at begynde med var et arrangement, som mindede om et tilsvarende fra året før. Her holdt DF sommergruppemøde på Hotel Koldingfjord.

På dag 2 ud af 3 flyttede arrangementet til Koldinghus. Her var der både en velkomst ved Morten Messerschmidt, og der var bannere, som indikerede, at det var et Meld-arrangement. Sådan var det ikke i 2015.

Anklagemyndigheden fremlægger en mailkorrespondance, hvor EU-parlamentariker Anders Vistisen over for partiets daværende pressechef, Søren Søndergaard, udtrykker sin bekymring over Morten Messerschmidt.

Mailen er sendt i forbindelse med, at partiet fik foretaget en advokatundersøgelse af hele forløbet, efter at der offentligt blev rejst tvivl om, hvorvidt partiet havde været berettiget til at modtage EU-støtte.