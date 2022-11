Han tilsluttede sig Islamisk Stat og blev ramt i en eksplosion. Siden blev han fængslet i Tyrkiet, hvor han lå med åbne sår. Han blev udleveret til Danmark i 2019 og blev som den første tiltalt efter landsforræderi-paragraffen, der kan give fængsel for livstid.

Historien er uden tvivl lang for manden, der i offentligheden især er blevet kendt for at skyde til måls efter billeder af prominente danskere i en propagandavideo for Islamisk Stat (IS). Hidtil har Ahmad Salem El-Haj afvist at tale med politiet, men tirsdag satte han sig for første gang i vidnestolen i Københavns Byret.