Energikrise i kirkerne aflyser gudstjenester flere steder

Han beretter, at der findes cirka 1700 af de rigtig gamle kirker i Danmark - dem, der er over 500 år gamle. Bygningerne i sig selv har ikke et varmebehov, men det har det inventar, de er udstyret med.

- Det er inventar af træ, orglet, tekstilerne og papirsalmebøgerne, som er genstande, der typisk ikke har det godt med høj luftfugtighed. Når man ikke har varmen, så bliver det fugtigt.

Det kan skabe grobund for et i folkekirkelige sammenhænge velkendt problem:

- Den umiddelbare risiko er skimmelsvamp, som vi i forvejen har haft bøvl med. Ud over at det ikke er pænt og smart i forhold til overflader, er det jo et sundheds- og et arbejdsmiljøproblem, siger Poul Klenz.