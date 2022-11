Hikvision har de seneste år været dybt involveret i at opbygge et overvågningssamfund i Xinjiang-regionen i det vestlige Kina.

Ifølge FN fængsles mistænkte borgere og udsættes ”i stor skala” for tortur, tvangsmedicinering og overgreb.

Vejdirektoratet har dog ikke skelet til Hikvisions bidrag til krænkelser af menneskerettigheder, da der skulle købes kameraer.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice, Atea og Region Hovedstaden har modsat droppet Hikvision. Begrundelserne spænder fra hensyn til menneskerettigheder til it-sikkerhed, skriver Politiken.

PET har sidste år vurderet, at man er bekendt med konkrete sårbarheder ved to kameraer fra Hikvision.

I februar lød det fra Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed (CFCS), at videokameraer fra Hikvision udgør en ”kritisk trussel for sikkerheden”.