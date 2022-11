29-årig får seks års fængsel for voldtægt og trusler

En 29-årig mand er fredag ved Retten i Glostrup blevet idømt seks års fængsel for at have voldtaget en 14-årig dreng i 2019.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Manden optog voldtægten på video, og to år senere brugte han optagelsen til at forsøge at true og afpresse offeret til flere voldtægter.