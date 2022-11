Færøerne trodser Danmark og EU og indgår ny fiskeriaftale med Rusland

Næsten alle partier på Færøerne støtter en ny fiskeriaftale, som Færøerne sent fredag aften har indgået med Rusland – selv om kritikken fra både EU og Danmark, allerede før aftalen blev indgået, har haglet ned over det lille øsamfund for at samarbejde med det land, der har invaderet Ukraine, bragt krig til Europa og er ansvarlig for tusindvis af døde.