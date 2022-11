Formodet pirat vil fri af straf grundet forskelsbehandling

- Det er fuldstændig utvivlsomt, at der har været forskelsbehandling i denne sag, siger hans forsvarer, Jesper Storm Thygesen.

Han kræver den etbenede mand frifundet. Alternativt ønsker han strafbortfald med henvisning til, at de andre gik fri. Anklagemyndigheden har modsat krævet en straf på mellem et års fængsel og et år og tre måneder.

Den nigerianske mand er tiltalt for at have forvoldt nærliggende fare for danske soldaters liv eller førlighed, men nægter sig skyldig.

De tre andre overlevende fik tiltalefrafald, mens det for den etbenede blev vurderet uforsvarligt at løslade ham til søs.