Anklager kræver mindst et års fængsel til formodet pirat

Ifølge den 40-årige formodede pirat hoppede han i vandet, da der blev skudt mod dem. Han blev såret og mistede benet. Efter den anden beskydning mod helikopteren blev Frømandskorpset, der lå i både, sat ind.

Det har tidligere været fremme, at frømændene blev beskudt af de formodede pirater, og at de skød igen. Men det er kun den første del om skud mod helikopteren, som den etbenede nigerianer er tiltalt for.

Han nægter sig skyldig og har forklaret, at de var ude at sejle, fordi de skulle hente et skib ind til land, som de skulle sælge stjålet olie til. Han ville få ”big money” - svarende til 50.000 kroner - for det.

I ildkampen blev fire formodede pirater dræbt, en faldt over bord og formodes omkommet, mens den etbenede og tre andre overlevede.

De tre andre blev i begyndelsen af januar sat fri i en båd, mens den etbenede blev bragt til Danmark. Det ville ikke være forsvarligt at løslade ham til søs.

Dommen ventes tidligst mandag.