Region efter flere amputationssager: Udvider undersøgelse til ti år

- Vi vælger at udvide undersøgelsen, fordi vi desværre har fundet flere sager end forventet.

- Så selv om vi ikke kan slå ned på en enkelt årsag, så betyder det samlede billede, at vi udvider undersøgelsen både i tid og omfang, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.

Der foretages cirka 300 benamputationer årligt i regionen.

Regionen oplyser, at den hurtigst muligt vil igangsætte den udvidede undersøgelse.

- Det vil blive en stor opgave for os at gennemgå de mange journaler, og det vil komme til at tage en del tid.