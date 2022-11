24/11/2022 KL. 06:45

Messerschmidt i retten igen: Her er det hurtige overblik

Torsdag indledes sagen om dokumentfalsk og misbrug af EU-midler, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sidder på anklagebænken. Jyllands-Posten bringer her et hurtigt overblik over den omstridte sag.