Forbrugerne kan derfor have købt en sandwich i den tro, at den var med kylling og bacon, men den har i virkeligheden været med skinke og ost.

7-Elevens sandwich med skinke og ost indeholder allergenet sulfit, hvilket ikke fremgår af mærkatet for kylling og bacon-sandwichen.

Forbrugere med allergi over for sulfit kan risikere at få en allergisk reaktion, hvis de spiser det tilbagekaldte produkt.

Sandwicherne er på 210 gram og har sidste anvendelsesdato 24. november 2022.