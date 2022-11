Iført sort fra top til tå og med et gulvlangt halstørklæde i regnbuens farver om halsen mødte en midtjysk mand op i retten i Herning mandag morgen kl. 9.

Han er tiltalt for at have overtrådt vævslovens paragraf 4, der siger, at det er ulovligt at transportere og distribuere sæd uden tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.