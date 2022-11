De andre måtte sejle væk: Piratsag mod såret begynder mandag

Her risikerer han mellem et og halvandet års fængsel i sagen, hvor han er tiltalt for at udsætte danske soldaters liv for fare. Han nægter sig skyldig.

Anklageren kræver ham også udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Der er flere mulige scenarier for nigerianerens fremtid.

Hvis han udvises, skal myndighederne vurdere risikoen for ham ved at blive sendt til Nigeria.

Det forklarer advokat Jytte Lindgård, der er formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, men som ikke kender nærmere til den konkrete sag.