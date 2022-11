Styrelse advarer danskere mod udenlandske tilbud på Black Friday

Hvis danskerne gerne vil svinge dankortet i forbindelse med den store handelsdag Black Friday, så kan det være en god idé at være påpasselig med de udenlandske tilbud.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen på Twitter.

- Med udsigt til Black Week og Black Friday vil tilbuddene vrimle på de udenlandske webshops. Men husk at have øje for, om tilbuddet er for godt til at være sandt, lyder det.