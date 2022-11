»Reaktionen viser jo bare, at de her træer betyder rigtig meget for mange helt almindelige mennesker i Silkeborg Kommune,« siger han.

Beslutningen om at fælde vej- og allétræer blev offentliggjort få dage før en gruppe elever Dybkær Specialskole og Gødvadskolen tidligere i denne uge plantede 3.200 små nye træer i Hundredemeterskoven, der ligger ved bydelen Eriksborg i det nordlige Silkeborg. Planen er, at der på sigt skal plantes 15.000 nye træer. Formålet med de mange nye træer er, at de på sigt skal bidrage til at skabe et rekreativt område for Eriksborg-bydelens kommende beboere, og for at beskytte fremtidens drikkevand samt med henblik på at optage mere CO2.

Hvorfor fælde træer samtidigt med, at man vil plante tusindvis af nye?

»Det er rigtig godt, at børnene har været ude at plante de her træer, men i kontekst til det andet, så er der jo et kæmpe paradoks. Det er jo næsten grinagtigt,« siger Martin Jakobsen.