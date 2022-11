Fireårig er ude af koma efter voldsom brand på Bornholm

- De andre blev i ambulancer bragt til Bornholms Hospital og derfra blev de alle fire overført til Rigshospitalet.

Moren er fysisk uskadt, men er ifølge chefpolitiinspektøren stærkt chokeret og berørt.

- Det tyder på, at det er i beboelseslængen med stue og førstesal, at branden er startet og har raseret. Vi har ikke et helt klart overblik over, hvor de har sovet, men de har alle fem været i den del af ejendommen, sagde Kim Voigt Munksgaard onsdag morgen.

Årsagen til branden kendes endnu ikke. Den skal Bornholms Politi de kommende dage finde frem til med assistance fra brandteknikere fra København.