Ekstra Bladets spareplan har fået ansatte til at nedlægge arbejdet

- Jeg kan ikke sige med 100 procents sikkerhed, at alle 15 kommer til at få tilbudt eller tage imod en ny stilling. Men vores udgangspunkt er, at langt de fleste skal have et nyt arbejde derovre, siger han til mediet.

Det er fremover bureauet Wunderkind, som overtager størstedelen af arbejdet med avisens udseende. Det er samme bureau, som står for arbejdet med avisen hos Berlingske, Børsen og B.T.

Som konsekvens af Ekstra Bladets intention om at gennemføre en spareplan har de redaktionelle medarbejdere onsdag nedlagt arbejdet. De møder ind igen torsdag klokken 11 til et ny medarbejdermøde, skriver avisen.