Rapport fra Vive viser fremgang i 15 boligområder

Ud over nedrivning af boligblokke, salg af lejligheder og skærpede krav til lejere, peger Vive på, at det i høj grad skyldes den obligatoriske styring af, hvilke borgere, der må flytte ind i områderne.

Det fortæller projektchef i Vive, Gunvor Christensen.

- Tilflyttere skal opfylde en række krav om at have en uddannelse, et arbejde, en tilstrækkelig høj indkomst og en ren straffeattest. Samtidig kan vi se, at flere af de borgere, der flytter ud af områderne, ikke har nogen uddannelse, ikke er i beskæftigelse og har en lavere indkomst.