Priserne i offentlig transport stiger på Sjælland fra januar

- Det bliver dog med de nye priser relativt billigere at rejse langt med den kollektive transport og på den måde mere attraktivt at lade bilen stå og tage kollektiv transport, siger hun.

De nye priser betyder blandt andet, at kunder, der bruger et almindeligt rejsekort, vil opleve, at en rejse i tre zoner på rejsekort stiger med 2 kroner til 23,50 kroner.

Imens vil kunder, der rejser på enkeltbilletter, fra næste år opleve et prisfald, hvis de rejser længere end to zoner. For eksempel bliver en enkeltbillet til tre zoner seks kroner billige, når prisen falder fra 36 kroner til 30 kroner.

Det er Trafikstyrelsen, som hvert år fastsætter, hvor meget priserne i offentlig transport maksimalt må stige. Det sker med takststigningsloftet.