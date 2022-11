Lektor: Afbud til VM i Qatar er belejligt for kongehuset

Han peger på, at det løser et penibelt problem for alle parter, at Danmark lige nu kun har en fungerende regering, der kun skal løse de mest nødvendige opgaver. Under dem sorterer VM ikke.

Dermed slipper ministre og kongehus for blive kritiseret for at støtte op om ørkenstaten, der især er i fokus for sin behandling af de migrantarbejdere, der har bygget blandt andet fodboldstadioner og hoteller til verdensmesterskabet.

- Regeringen har fået en anledning til at sige, at vi slet ikke er med. Det kommer belejligt for både ministre og kongehuset, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Danmarks tre indledende kampe vises på stormskærme i blandt andet Forum i København, Ceres Arena i Aarhus og Gigantium i Aalborg.