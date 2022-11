Børn på flugt får breve om udvisning fra styrelse

- Når man adresserer et brev direkte til barnet og skriver, at de kan blive udsendt med tvang til Syrien, hvis ikke de rejser selv, så er det en helt anden måde, myndighederne taler til barnet på, og truer dem, med hvad de risikerer. Det, mener jeg, er rystende, lyder det fra Eva Singer.

Efter DR har forelagt Udlændingestyrelsen kritikken fra Dansk Flygtningehjælp, svarer styrelsen i en kort mail, at den er ved at overveje sin praksis.

- Udlændingestyrelsen kan oplyse, at vi aktuelt er i overvejelser om praksis vedrørende formidling af vores afgørelser til mindreårige børn.

Det fremgår ikke, hvorfor styrelsen gør det.

Det er kun Danmark og Ungarn, der vurderer, at det er trygt for syriske flygtninge at blive sendt tilbage til Syrien. I resten af Europa fastholder regeringerne, at Syrien fortsat er et krigshærget land.