Første sjællandske patient får erstatning for benamputation

Det skriver Sjællandske Medier, herunder netmediet sn.dk.

Ifølge Patienterstatningen blev manden indlagt på sygehusets akutmodtagelse i meget dårlig almentilstand og med et koldt venstreben.

Men først dagen efter blev manden undersøgt for en mulig blodprop. Da måtte karkirurgiske eksperter ifølge sn.dk konstatere, at det var for sent at redde benet.

– I den her konkrete sag vurderer vi, at benet kunne have været reddet, hvis patienten havde fået den rette behandling første dag.

- Vi vurderer, at en erfaren specialist ville have opdaget blodproppen og kunne have opereret patienten samme dag, siger Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen, til Sjællandske Medier.