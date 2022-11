Puk Elgård forlader Børnerådet: Der er for få ressourcer

Hun mener, at stillingen burde være på fuld tid. Hun mener også, at Børnerådets sekretariat i Billund har for få ressourcer til deres eget arbejde.

- Min tid som forkvinde for Børnerådet har gjort indtryk på mig, og jeg vil fortsat have fokus på børne- og ungeområdet. Men jeg må finde en anden måde at arbejde med problematikkerne på, skriver Puk Elgård.

Hun skriver også, at hun har lært rigtig meget i den tid, hun har ledet rådet.

- Jeg har mødt et kompetent sekretariat i Billund, og jeg har rundt i landet truffet dedikerede og dygtige fagpersoner, der har viet deres liv til at arbejde for børn og unge, lyder det.

Puk Elgård har i mange år været vært på forskellige tv-programmer. Senest på ”Go’ Morgen Danmark” på TV 2, hvor hun stoppede i 2021 efter syv år.