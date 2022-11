I begyndelsen af 2019 kom det frem, at prinseparret og deres to fælles børn, prins Henrik og prinsesse Athena, ville flytte til Frankrig senere samme år.

Det skyldtes, at prins Joachim var blevet inviteret til at tage en etårig militær lederuddannelse på det fornemme militærakademi École Militaire med begyndelse fra september 2019.

En uddannelse, han siden har sagt, han ikke havde hørt om, inden han fik indbydelsen.

Siden fik prinsen stillingen som forsvarsattaché på den danske ambassade.

Prinsens far, den afdøde prins Henrik, kom fra Frankrig, men prinseparret har siden flytningen til Frankrig mere end antydet, at det ikke var deres eget ønske at flytte fra Danmark.

- Det er ikke altid os, der bestemmer, sagde prinsesse Marie blandt andet til Se og Hør i sommeren 2020 i forbindelse med et interview om prinsens uddannelse og job.