14/11/2022 KL. 05:00

I Ikast er en baby ikke kun en gave til forældrene, men også til menneskeheden

I denne uge rammer verdens befolkning 8 mia. mennesker – formentlig allerede tirsdag. Tidligere var frygten primært, at vi blev alt for mange. Nu vurderer flere, at vi kan blive for få. Bl.a. i Europa er udviklingen bekymrende.