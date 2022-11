Dansk dommer fængsler drabsmistænkt nordmand

Norsk TV 2 har tidligere berettet, at nordmanden er sigtet for at have dræbt sin polske kæreste og for at have bortført deres fælles datter i Polen.

Nordmanden er anholdt i Danmark på grund af en international efterlysning, og Polen ønsker at få ham udleveret. Det er endnu ikke afgjort, om han kan udleveres.

Går Danmark med til en udlevering, risikerer nordmanden en straf på op til 25 års fængsel i Polen, har den norske avis VG berettet.

Det var ved 17-tiden lørdag, at mandens polske kæreste blev fundet dræbt i byen Oswiecim, der på tysk er kendt som Auschwitz.

Det var kvindens far, som fandt hende dræbt. Samtidig kunne han ikke få kontakt til sit barnebarn.

Efterfølgende gik polsk politi ud med et varsel om, at et barn var blevet bortført. Varslet nåede også flere nabolande.