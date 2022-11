Fire byer bliver værtsdebutanter ved royalt motionsløb

- Det er meget spændende at kunne udvide Royal Run-familien med fire helt nye byer, siger Jens Otto Størup, direktør i DGI og medlem af Royal Runs styregruppe, i meddelelsen.

- Med Herning, Aabenraa, Nyborg og Nykøbing Falster som nye værtsbyer håber vi, at vi kan give endnu flere lyst til at opleve, hvad det giver at bevæge sig sammen og gøre det til en kæmpe folkefest

Det er femte gang, at Royal Run skal afvikles. Det arrangeres i et samarbejde mellem DGI, DIF og Dansk Atletik.

Der er mulighed for at gå og løbe distancerne 1,6, fem eller ti kilometer.