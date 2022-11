Partistifter får bødestraf for at gå ind på svinefarm

På gården filmede han blandt andet døde grise på gårdspladsen. Hans formål var at sætte fokus på dyrevelfærd.

- Han har ikke gjort det her med henblik på personlig vinding. Han har gjort det, fordi han ønsker at skabe debat om, hvordan svineproduktionen i Danmark gennemføres.

- Det må man sige, at han - uanset formildelsen i landsretten - betaler en pris for, siger Kåre Pihlmann.

Vindfeldt er i denne sag også blevet dømt for at have trængt ind på et andet svinebrug i november 2019 og lavet filmoptagelser.