Et gennembrud i efterforskningen fredag morgen førte til, at Midt- og Vestsjællands Politi kunne anholde en 24-årig mand ved modtagecenteret for asylsøgere Center Sandholm i Nordsjælland.

Nu venter et grundlovsforhør, hvor politiet vil gå efter at få manden varetægtsfængslet.