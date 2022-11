08/11/2022 KL. 09:30

Nu vil de fattige lande gerne snart se nogle af de milliarder, de er blevet lovet

Folkekirkens Nødhjælp håber, at der ved klimatopmødet i Egypten nu for første gang bliver vedtaget en aftale, der forpligter de rige lande til at betale for de fattigste landes klimaskader.