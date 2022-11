13/11/2022 KL. 13:55

Stigende priser presser højskolerne til det yderste

De stigende udgifter til energi, fødevarer og materialer presser højskolernes budgetter. Højskolernes formand råber op om, at højskolerne og de selvejende institutioner ikke bliver glemt blandt de politiske tiltag, der måtte komme for at afbøde samfundskrisen.