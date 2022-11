Psykedeliske stoffer får nyt liv i behandling

- Langt flere patienter får effekt i forhold til normal behandling af svær depression.

- Samtidig kræves der normalt en vedvarende behandling enten i form af psykoterapi eller medicin over længere tid, siger René Ernst Nielsen.

Han er professor i psykiatri ved Aalborg Universitet og overlæge ved Aalborg Universitetshospital.

- Men her taler vi om én enkelt behandling, som selv efter 12 uger havde effekt på dem, som det virker på, siger han.

Forskerne håber på at kunne behandle folk én gang og eventuelt ved et tilbagefald fremfor livslang forebyggende depressionsbehandling.

Behandlingen af 233 udvalgte patienter er foregået i et specielt indrettet rum og under overvågning af specialuddannede sundhedspersoner. Samt et tilbud om psykologisk støtte før, under og efter behandlingen.