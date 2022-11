Millionindsamling skal forhindre dødsfald blandt gravide på flugt

Inflationen og høje energipriser ser ikke ud til at have sat sig i lysten til at give i den danske befolkning.

Det indsamlede beløb er allerede et stykke over sidste års resultat, hvor der blev samlet lidt mere end 11 millioner kroner ind.

Og beløbet kan komme til at stige yderligere, da der fortsat kommer donationer fra eksempelvis mobiloverførsler ind.

Indsamlingen kommer også til at gå til indkomstskabende aktiviteter.

- Ofte ser vi, at piger tages hurtigere ud af skolen, end tilfældet er med drenge. Det handler om økonomisk formåen, at piger må blive og hjælpe i husholdningen eller tage et job, siger Charlotte Slente.

- I nogle lande kan vi også være med til at forhindre, at piger sendes ud i tvangsægteskaber, fordi deres familier ikke er i stand til at brødføde en hel børneflok.