Gravid kvinde dræbt i sin bil: »Det ligner en brutal henrettelse«

På fliserne foran indgangen lå blomsterbuketter, mens tre lys var tændt, og i haven var flaget var sat på halvt. Inden for på plejecenteret i Holbæk forsøgte et dybt rystet plejepersonale at holde sammen.

En af plejecenterets ansatte, en gravid kvinde på 37 år, blev sent torsdag dræbt på parkeringspladsen ved plejecenteret