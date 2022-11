Hjemtaget kvindes advokat: Hun glæder sig til at sætte punktum

- Jeg er utrolig glad på min klients vegne over, at hun snart kan se en afslutning på denne sag. Det har været en lang og sej proces - også efter mange år i fangelejr i Syrien og godt et års varetægtsfængsling herhjemme til trods for en tilståelse, siger Mette Grith Stage.

Kvinden fik fem børn i løbet af sin tid hos IS. Sammen med børnene blev hun i oktober sidste år evakueret fra Roj-lejren i den nordøstlige del af Syrien og hentet hjem til Danmark.

Det skete i begyndelsen af oktober 2021, og allerede måneden efter erkendte hun sig skyldig i sigtelserne om at have støttet Islamisk Stat og om at have opholdt sig i forbudte zoner i Syrien.